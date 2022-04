Klachten tegen nachtclubuitbater Carl De Moncharline voor seksueel misbruik geseponeerd

Eind maart meldde RTBF in het programma "Investigation" dat verschillende jongeren hadden getuigd over seksueel misbruik door de bekende Brusselse nachtclubuitbater Carl De Moncharline.



De feiten dateerden volgens de anonieme slachtoffers van enkele jaren geleden, toen de man actief was in de inmiddels gesloten club The Wood in het Ter Kamerenbos. Na de uitzending reageerde hij op zijn sociale media, waar hij sprak over ‘een web van leugens’ en diende hij klacht in wegens laster.

“Ik kan inderdaad bevestigen dat de klachten tegen Carl De Moncharline werden geseponeerd”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. “Verder geeft het parket geen commentaar."