Voor iedereen een aandeeltje Ensor: KMSKA zet "Art Security Tokens" in om topwerk te strikken

Een nieuw topstuk van James Ensor, daarmee wil het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) bij de langverwachte heropening in september uitpakken. Om dat mogelijk te maken, worden voor het eerst in ons land Art Security Tokens (AST's) ingezet. Dat zijn een soort van virtuele aandelen van het schilderij die iedereen voor 150 euro per stuk kan kopen. Een hype die snel voorbijwaait? Of zien we hier een glimp van de toekomst van de kunsthandel?