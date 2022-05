Komt er een bloemenweide op plek ontploft appartementsgebouw in Turnhout?

"We hebben de vraag inderdaad ontvangen en zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn", zegt Kassandra Driezen van De Ark. "Maar er zijn wel wat voorwaarden waaraan we moeten voldoen, om die braakliggende grond een duurzame invulling te geven. We moeten voorkomen dat die grond gebruikt wordt voor zaken waarvoor hij niet dient, zoals bijvoorbeeld parkeren. Daarnaast moeten we hem ook onderhouden. Het is ook geen klein perceel, het is best groot. Maar we kunnen zeker met de buren bekijken wat er mogelijk is."

In elk geval zal de grond in de toekomst groen kleuren. "Sowieso gaan we ten minste gras zaaien. Dat was al het plan, omdat we de grond zo niet kunnen laten liggen. Maar door de droogte van de afgelopen weken, konden we dat nog niet doen. De herdenkingsplek zal ook naar daar verhuizen."