Kunnen lonen méér stijgen dan index? Staatssecretaris Dermine (PS) zet deur op kier voor sommige sectoren

Voor de werkgevers is die loonwet onaantastbaar en nodig, en tot nu toe heeft de regering zich op de vlakte gehouden. Staatssecretaris Dermine maakt een opening en zegt dat er iets moet mogelijk zij in specifieke sectoren, bijvoorbeeld in de bouwsector.

"Met alle investeringen in dit land zien we nu dat een van de grootste uitdagingen is dat we mensen vinden om op de werven te werken. Ik heb de feedback van de sector gekregen. In de bouwsector moeten ze de mensen meer betalen om de sector aantrekkelijk te houden. Dáár moet iets mogelijk zijn."

"De regering zal zeer belangrijke maatregelen nemen", verzekert Dermine. "Een budgettair evenwicht is zeker wenselijk, maar het is ook een kwestie van snelheid. Als je te snel en te hard gaat bezuinigen, krijg je een negatief effect in de economie." Hij vindt dat "we de economische motor op volle toeren moeten laten draaien".