Listeria ontdekt in kaasfabriek Milcobel in Moorslede, maar "geen onveilige producten in handel gekomen"

In de kaasfabriek van Milcobel in Moorslede, West-Vlaanderen, is bij een kwaliteitscontrole listeria ontdekt. Dat is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De fabriek is stilgelegd. "We willen benadrukken dat er geen onveilige producten de handel of consument hebben bereikt", verzekert woordvoerder Kathleen De Smedt.