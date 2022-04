Ook Europa moet het opnieuw vijf jaar met Emmanuel Macron doen: dit mogen we verwachten

Het sterke signaal richting Europa waar onder meer De Croo en Scholz over spreken, is dan ook met een korrel zout te nemen. “De gemiddelde Fransman laat de rol van de EU niet zwaar doorwegen in zijn of haar keuze”, vertelt professor politieke wetenschappen Nathalie Brack.

“Uit de resultaten blijkt bovendien dat er veel eurosceptici in Frankrijk zijn. Europa heeft duidelijk niet de verwachtingen van de Franse bevolking ingelost. Die verwachtingen zijn zelden au sérieux genomen, maar dat was beter wel gebeurd. Het is een tendens die je in steeds meer landen ziet.”