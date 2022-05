Make-a-Wish vervult ‘streetart’-hartenwens van 14-jarige Kobe in Sint-Niklaas

De hartenwens van de 14-jarige Kobe uit Oostakker om een groots streetartwerk te maken op een publieke plaats is in vervulling gegaan. Kobe maakte zijn werk samen met Nigel Leirens, een professionele streetart-kunstenaar. De droom van Kobe ging in vervulling dankzij de organisatie Make-A-Wish. De tekening is te zien op de graffitimuur langs de fietssnelweg F4 in Sint-Niklaas.