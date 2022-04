Vlaamse Vereniging van Studenten wil correspondentietesten om discriminatie op kotenmarkt op te sporen 

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vraagt de overheid om correspondentietesten in te voeren voor verhuurders van koten. De studentenorganisatie hoopt zo discriminatie tegenover studenten van een bepaalde afkomst of geaardheid op te sporen. "We willen duidelijk maken dat discrimineren op basis van eender welk diversiteitskenmerk uit den boze is", argumenteert Julien De Wit van de VVS.