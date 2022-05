Marc Coucke bouwt dan toch geen padelclub in Lanklaar, terrein nu in handen van plaatselijke zelfstandige

Vorig jaar maakte ondernemer Marc Coucke bekend dat hij tegen 2025 500 padelterreinen wilde aanleggen. Hij had ook plannen in Lanklaar, voor in totaal 9 binnen- en buitenpleinen. Hij kocht het leegstaand winkelpand van de sanitair firma Aega aan. Maar onlangs heeft Coucke dat pand doorverkocht aan Luc Didden, een zelfstandige uit Lanklaar die gespecialiseerd is in tuinbouw en machines verkoopt en verhuurt.