Merksplas gaat natuurbegraafplaats inrichten op site van voormalige landloperskolonie

De natuurbegraafplaats in Merksplas komt midden in de bossen. "Aan de landloperskolonie is een zone voorzien om overledenen te begraven", zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). "Een deel is al gebruikt voor het begraven van voormalige landlopers. Dat terrein met de witte kruisjes, die mensen misschien kennen, blijft. Twee delen die nog vrij zijn, gaan we nu gebruiken om een natuurbegraafplaats in te richten."

Een klassieke begrafenis in een kist kan er niet meer. "Er komt een strooiweide, waar assen kunnen uitgestrooid worden. In het bos kunnen assen ook begraven worden in een biologisch afbreekbare urne. Na enkele weken zijn die volledig vergaan. Er is dus ook geen beperking op het aantal overledenen dat er een laatste rustplaats kan vinden."