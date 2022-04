Militaire uitgaven wereldwijd op recordhoogte in 2021, ondanks gevolgen van coronapandemie

"In 2021 zijn de militaire uitgaven voor het zevende opeenvolgende jaar gestegen, tot 2,1 biljoen dollar", zegt SIPRI-onderzoeker Diego Lopes da Silva. "Dat is het hoogste cijfer dat we ooit hebben geregistreerd."

De Russische uitgaven stegen voor het derde jaar op rij, met 2,9 procent naar 65,9 miljard dollar. Daarmee vertegenwoordigen ze 4,1 procent van het bbp van het land, een pak hoger is dan het wereldgemiddelde. Volgens het SIPRI is het moeilijk te voorspellen of Rusland dit uitgavenniveau zal kunnen handhaven, nu het Westen het land een golf van sancties heeft opgelegd als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Naarmate de spanningen in het oosten van Europa toenamen, verhoogden ook de NAVO-leden mee hun uitgaven. Zo haalden vorig jaar acht leden van het bondgenootschap hun doelstelling om 2 procent van het bbp aan de militaire begroting te besteden.

De Verenigde Staten, gingen tegen de wereldwijde trend in en verlaagden hun uitgaven met 1,4 procent, maar laten met 801 miljard dollar aan militaire uitgaven wel alle andere landen ver achter zich lieten. Na de VS volgt China, met een geschat bedrag van 293 miljard dollar aan militaire uitgaven, goed voor een verhoging met 4,7 procent vorig jaar. India, dat met 76,6 miljard dollar de top drie afsluit, verhoogde eveneens zijn militaire uitgaven in 2021, maar met een bescheidener 0,9 procent. Het Verenigd Koninkrijk staat op de vierde plaats, met een stijging van de militaire uitgaven met 3 procent tot 68,4 miljard dollar.