MS Center Melsbroek heeft nieuwe bouwvergunning maar actiegroep gaat meteen weer in verzet

Die nieuwe ontwikkeling is in het verkeerde keelgat geschoten bij het actiecomité "Red Melsbroek", dat zich al jaren verzet tegen de plannen. Het actiecomité is niet tegen het MS Center op zich, maar het vindt de bouwplannen te groots opgevat. Vooral het feit dat er een ondergrondse parking komt en dat het oude Ursulinenklooster zou verdwijnen, stuit op verzet bij het comité. "Er is in de nieuwe plannen niks aangepast om ons tegemoet te komen en dus gaan wij ons blijven verzetten tegen dit project", stelt Ann Goovaerts van het actiecomité. "Wij zullen bijgevolg opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen."