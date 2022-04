Muziekverkoop in ons land zit opnieuw in de lift

Maar ook de fysieke muziekverkoop steeg in 2021, met bijna een kwart tegenover het coronajaar 2020. Er werd voor 9,4 miljoen euro aan cd's verkocht. In 2018 was dat nog meer dan 22 miljoen euro. De verkoop van cd's boert al jaren achteruit, terwijl vinyl sinds kort weer in de lift zit, met een verkoop in 2021 van 8,69 miljoen euro of 78 procent meer dan een jaar eerder.

Het marktaandeel van vinyl en cd's is bijna even hoog: platen zijn goed voor 44,4 procent van de fysieke verkoop, cd's voor 48 procent. In 2019 waren cd's nog goed voor 68 procent van de fysieke verkoop.