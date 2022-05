Nieuw woonzorgcentrum De Ceder in Beersel wordt coronaproof ontwerp

"We zijn met dit project begonnen tijdens de coronapandemie en dat heeft de ontwerpers aan het denken gezet", vertelt schepen van patrimonium Eddy Deknopper (CD&V). "Het bestaande wzc aan de Grote Baan is meer dan 25 jaar oud en moest vervangen worden. Het is niet meer energievriendelijk en is meer opgevat als kliniek dan als aangenaam woonverblijf. Het nieuwe gebouw, met 65 kamers, is opgedeeld in vier leefeenheden met telkens eigen voorzieningen zoals een living."