NMBS schrapt helft S-treinen tussen Puurs en Essen: "Te veel zieken bij spoorpersoneel"

Reizigers die een trein wilden nemen ergens tussen Puurs en Essen, kregen op deze maandagochtend te maken met geschrapte treinen. Dat komt omdat er te veel spoorwegpersoneel ziek is, zegt Bart Crols van de NMBS. "Het is een trein die om het half uur rijdt tussen Puurs en Essen in beide richtingen, maar door ziekte bij het personeel kan die trein nu maar om het uur rijden in plaats van om het half uur. We hebben niet voldoende personeel om die trein twee keer per uur te laten rijden."