Olen vraagt fietsers nog niet te rijden op fietsostrade in aanleg

De provincie Antwerpen legt momenteel de fietsostrade F105 aan tussen Herentals en Leopoldsburg. In Olen wordt er op twee plaatsen in de Langstraat gewerkt. Deze week wordt onder meer de toplaag asfalt aangebracht. Daarvoor is het belangrijk dat er geen verkeer over rijdt, meldt de gemeente op haar Facebookpagina.

"Voor de veiligheid van de gebruikers en de werkmannen is het belangrijk dat er geen verkeer over het fietspad komt tijdens het plaatsen van de kleeflaag en de toplaag", klinkt het. "Er zijn grote machines aan het werk, bovendien laten fietsen een niet te verwijderen spoor na op de kleeflaag."

Er zijn wel verbodsborden geplaatst, maar die worden volgens de gemeente door veel fietsers genegeerd. Er zijn omleidingen voorzien. Die zijn te vinden op de website van de gemeente. De provincie liet aan de Olen weten dat de fietsostrade half juni klaar zou moeten zijn.