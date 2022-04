Oostendse superfan denkt aan Arnohuis: "Heb meer dan 8.000 Arno-items om uit te stallen"

Arno stierf afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd. Apache kon hem twee weken geleden nog spreken. "Arno was de rust zelve. Hij had vrede met wat hij zelf allemaal had meegemaakt. Het was eigenlijk een prachtig moment. Hij genoot van zijn theetje, van alles om hem heen en het zonnetje. Hij was goedlachs, het was een mooie afsluiter van alles. Ik moet het rouwregister nog gaan tekenen, het viel me even te zwaar om daar nu al tussen de mensen te gaan staan. Ik moet het nog even laten bezinken"