Op 15 jaar tijd 16.500 wilde dieren omgekomen in het verkeer in Limburg

"De opmerkelijkste dieren die in Limburg omgekomen zijn in het verkeer zijn natuurlijk de wolven", vertelt Kristijn Swinnen van Natuurpunt. "Maar er zijn nog veel meer wilde dieren doodgereden. Op nummer een staat de egel, op de tweede plaats staat de gewone pad en op de derde de steenmarter. En de volgende in de rij is de vos." Dat blijkt uit de meldingen die Natuurpunt de afgelopen 15 jaar binnenkreeg, via waarnemingen.be of dierenonderdewielen.be