Corona-boosterprik van Pfizer al na drie maanden stuk minder effectief tegen ernstige omikronbesmetting

De bescherming die een zogenaamde boosterprik met het Pfizer-BioNTech-vaccin biedt tegen de omikronvariant, is na drie maanden al sterk afgenomen. Dat blijkt uit een analyse die de fabrikant van het vaccin zelf liet uitvoeren, en die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. “In de toekomst zouden extra dosissen van bestaande, aangepaste of nieuwe COVID-19-vaccins nodig kunnen zijn om een hoge bescherming te blijven bieden tegen ernstige besmetting”, klinkt het.