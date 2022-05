Praktisch rijexamen voor rijbewijs B afleggen? Dan moet je 4 maanden wachten

Om met de wagen te mogen rijden, moet een bestuurder over een rijbewijs B beschikken. Maar wie zijn praktisch rijexamen daarvoor wil afleggen, moet gemiddeld vier maanden wachten op een afspraak. Ook bij het examencentrum in Haasrode, Oud-Heverlee, zijn de komende maanden volledig volzet. "Wij kunnen pas nieuwe afspraken inplannen na de zomervakantie in september", vertelt Sofie Van Hout van GOCA Vlaanderen. Bij het examencentrum in Asse Mollem zijn er begin juli wel nog enkele plaatsen vrij.

Volgens Van Hout is het ieder jaar druk in het voorjaar, maar door corona kampen de examencentra nog altijd met een achterstand. "In 2020 waren er door de lockdowns 35.000 geannuleerde examens die ingehaald moesten worden bovenop de normale werking. Daardoor zijn er dit jaar al 56 procent meer praktijkexamens B afgelegd dan in een normaal jaar zoals 2019. We hebben dus al een enorm tandje bijgestoken, maar tot vandaag worden we nog altijd geconfronteerd met afwezigheden, zowel bij rij-instructeurs als kandidaten, door coronaquarantaines."