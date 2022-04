Tweede dag proces-Dia 3 keer geschorst over nieuwe aanklacht: "Kan toch niet dat topadvocaten daar niet aan dachten?"  

In Hasselt is de tweede procesdag over de dood van Sanda Dia begonnen met discussie over de kwalificatie waarvoor de betrokken leden van de studentenclub Reuzegom precies voor terechtstaan. De advocaten willen meer tijd om hun conclusies neer te leggen daarover. De zitting werd drie keer geschorst, maar intussen zijn de verhoren van de Reuzegommers opnieuw begonnen.