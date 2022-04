Elon Musk koopt Twitter: raad van bestuur aanvaardt zijn overnamebod van 44 miljard dollar

Twitter (het tsjilpen of kwetteren van vogels) is het geesteskind van een aantal andere enterpreneurs in Silicon Valley zoals Jack Dorsey, Evan Williams en nog wat anderen. Die lanceerden in 2006 een simpel netwerkje waarmee gebruikers boodschappen van maximaal 140 karakters konden uitsturen, later werden dat er 280. Twitter werd al snel een daverend succes, want het is erg gebruiksvriendelijk en politici, zakenlui en allerlei bekende "smoelen" sprongen op de kar en verzamelden wereldwijd volgers.

In 2013 ging Twitter naar de beurs van New York en tot voor kort had het een waarde van meer dan 34 miljard dollar. Er zijn nu meer dan 217 miljoen gebruikers. Het gebruik is gratis en het bedrijf haalt zijn inkomsten uit advertenties. Een hoorn des overvloeds is Twitter nooit geweest, maar het maakt wel winst. Onlangs stapte grondlegger en CEO Jack Dorsey op.