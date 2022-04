reclame, #advertentie, #publiciteit en #gesponsord: zo moeten influencers online reclame duidelijk maken

Die online reclame is helemaal wettelijk, alleen is het voor consumenten niet altijd duidelijk wanneer een bericht van zo'n influencer een commercieel karakter heeft. Ook influencers wisten niet altijd goed op welke manier ze moesten aangeven dat het om reclame ging. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (CD&V) heeft nu enkele concrete richtlijnen vastgesteld.



Influencers kunnen voortaan 4 concrete termen gebruiken bij commerciële berichten, video’s of verhalen: #reclame, #advertentie of #publiciteit. In bepaalde gevallen kunnen ze ook #gesponsord vermelden, bijvoorbeeld als er geen afspraken of verwachtingen zijn over het aantal posts of de inhoud ervan, als geen contract opgemaakt werd voor de communicatie of als er geen commissie wordt verdiend op basis van het aantal clicks.



Influencers moeten dus bij elk commercieel bericht een van deze termen gebruiken. Daardoor weten consumenten meteen of het al dan niet om reclame gaat. De Economische Inspectie zal ook controleren en indien nodige administratieve boetes uitschrijven. Die kunnen oplopen tot 80.000 euro. De controles gebeuren proactief, maar ook op basis van klachten van consumenten.