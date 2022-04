Brandweer vangt met veel moeite woestijnbuizerd in schuur in Heuvelland

In Wulvergem in Heuvelland, werd zondag een woestijnbuizerd gevangen. "Dat soort roofvogel leeft normaal in het wild in Zuid-Amerika, maar het wordt wel vaak gehouden bij valkeniers in Vlaanderen", zegt Isabelle Lemahieu van de Vogelbescherming Vlaanderen, afdeling Westhoek. "Het is hun instinct dat ze willen vrij rondvliegen. Het gebeurt dan ook wel eens dat er eentje ontsnapt. Met Vogelbescherming Vlaanderen vinden we het jammer dat ze in gevangenschap gehouden worden, maar het is wel legaal."

De roofvogel liet zich daarnaast ook niet makkelijk vangen. "Ik heb eerst geprobeerd om zijn vertrouwen te winnen, zodat hij op mijn hand zou komen zitten, maar dat is niet gelukt", vertelt Lemahieu. "Dan heb ik de brandweer gebeld omdat ik in de veronderstelling was dat zij het nodige materieel hadden om het te vangen, zoals netten om mee in de hoogte te werken. Maar zij stonden ook met de handen in het haar."