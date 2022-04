Zerocovidbeleid in China: hekken in Shanghai om mensen binnen te houden en hamsteren in Peking uit angst voor lockdown

In de stad heerst al weken een harde lockdown die tot heel wat ongenoegen leidt. Zo kwam er kritiek op het voedsel- en medicijnentekort en op het feit dat kinderen van hun ouders gescheiden werden bij positieve besmettingen. Ook de schrijnende toestanden in de veldhospitalen leidden tot veel ongenoegen. Kritiek op de overheid is zeldzaam in China en het ongenoegen dat op sociale media verschijnt, wordt meestal meteen verwijderd.