Sint-Annatunnel in Antwerpen week lang gesloten voor onderhoudswerken

De fietsersbond Antwerpen is niet tevreden en zegt dat de sluiting slecht is aangekondigd. "Het had op zijn minst nog veel ruimer en veel duidelijker ter plaatse aangekondigd moeten worden, bijvoorbeeld met grote aankondigingsborden. Nu hangen er kleine A3-affiches waar iedereen over kijkt ", zegt Renaat Van Hoof van de Fietsersbond. "Dat is natuurlijk heel vervelend voor de fietsers, want er zijn eigenlijk niet zoveel alternatieven. De Kennedy-fietstunnel kan absoluut de hoeveelheid fietsers niet aan op dat moment. Gelukkig vaart het veer iets regelmatiger dan vroeger, maar toch verwachten we nog veel problemen voor fietsers.