Sint-Katelijne-Waver biedt gratis maandverbanden en tampons aan op drie middelbare scholen

In het Sint-Ursula-instituut vinden ze het alvast een goede zaak. "Ik ben er heel blij mee, we hebben er ook hard voor gewerkt, er is dan ook veel nood aan", zegt één leerling. Een andere bevestigt dat. "Ik krijg regelmatig de vraag. Als dan niemand iets bij zich heeft, is het heel handig dat het er nu staat. En je kan het ook nemen, zonder dat iemand het ziet, want het is ook niet altijd even leuk als je het tegen iedereen moet zeggen."