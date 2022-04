Steeds meer kinderen met extra noden in de klas, "maar kinderen krijgen te snel een label"

"Het systeem zoals we het tot nu kenden -met het M-decreet- is volgens mij te ver doorgeslagen", zegt Weyts. "Dat heeft geleid tot overdiagnoses en dat moeten we aanpakken. In de eerste plaats door de basiszorg te versterken, zodat kinderen beter begeleid kunnen worden in de school en ze niet gelabeld hoeven te worden. Daarnaast willen we scholen responsabiliseren om niet te veel diagnoses te stellen. Maar als objectief wordt vastgesteld, dat een kind extra noden heeft, dan zorgen we voor extra financiële middelen en ondersteuning voor die scholen. Dat lijkt me evident."