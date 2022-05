Studenten organiseren een hondenfestival als eindproject: "Het is een gat in de markt" 

Lune Weymeersch, een laatstejaarsstudente Event- & Projectmanagement van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, organiseert met enkele mede-studenten op 21 mei in Beringen het hondenfestival Kastaar: “We hebben voor tientallen standjes gezorgd, er zullen een drietal wandelingen zijn, we voorzien workshops en speeltjes en een hondenlosloopweide.” Het idee lag voor de hand, zegt ze bij Radio 2 Limburg: “We hebben ook zelf allemaal een hond en als we ergens naartoe gaan, moeten we de hond vaak thuis laten. We zijn dus op zoek gegaan naar evenementen waar ook honden toegelaten zijn, maar dat leek niet zo simpel. En daar ligt dus een gat in de markt”, legt Lune uit. Het evenement krijgt de naam Kastaar mee en vindt plaats in Blueberry Fields.