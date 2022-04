Nieuw boek "The palace papers" spaart geen enkele Britse royal: ankedotes leggen koninklijke puinhoop bloot 

25 jaar na de tragische dood van prinses Diana blijkt de Queens mantra "never again" voor de Windsor-familie gewoon niet van toepassing. De kwalen van spaarzaamheid, losbandigheid tot grofheid, kilheid en ja, soms onwetende dommigheid, blijven terugkeren.



Brown schrijft eerst over de geschiedenis om het heden beter te begrijpen. Daarbij volgt het ontluisterende verhaal vol gedetailleerde anekdotes van de vrouwen die ná Diana overbleven en kwamen, van Camilla tot Meghan, en hun struggles met het logge instituut genaamd monarchie. Maar evengoed de kleine kantjes van hun partner-prinsen worden binnenstebuiten gekeerd, niemand blijft gespaard in "The palace papers".



Van het eerherstel dat Camilla kreeg tot het saaie etiket dat op het koppel William en Kate schijnt te kleven en het nieuwe annus horribilis met de (seks)val van Andrew en de ontspoorde koninklijke rit van Harry. Eén ding is duidelijk: de harde pikorde van het paleis gaat altijd ten koste van de rest van de familie. De Queen en haar troonopvolgers zijn baas, de rest moet zich onderdanig schikken in zijn rol. Alles om The Firm te laten overleven.