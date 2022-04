Beschermde vogel verhindert Hamse triatlon: "Zwemmen mag niet meer"

De watermolentriatlon in Hamme zal ook dit jaar niet kunnen doorgaan. Natuur en Bos dreigt met hoge boetes als er gezwommen wordt in de Oude Durme omdat er een zeldzame vogel is waargenomen die niet mag gestoord worden. Het gaat om de woudaap, een kleine reigersoort die in onze contreien bedreigd is. Een medewerker van Natuur en Bos hoorde de roep van de vogel en sloeg alarm. De gemeente geeft nog altijd toelating voor de triatlon, maar de organisatie neemt geen risico. "We organiseren een duatlon, dus enkel lopen en fietsen", zegt organisator Thomas Nelis. Vorig jaar stak de slechte waterkwaliteit stokken in de wielen, nu is het een zeldzame vogelsoort.