Zakenman en filantroop Osman Kavala tot levenslang veroordeeld in Turkije: "Verwoestende klap voor mensenrechten"

De rechtbank zegt dat Kavala de regering heeft willen omverwerpen en heeft hem beschuldigd van het financieren van de Gezi-protestbeweging in 2013. Dat verzet was was aanvankelijk gericht tegen de geplande bebouwing van Gezi-park, een van de weinige stukken groen in Istanbul. Maar het mondde uit in een golf van protest tegen het autoritaire beleid van toenmalig premier en huidig president Recep Tayyip Erdogan. Kavala heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Daarbovenop was ook een aanklacht gekomen wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016, maar die is komen te vervallen. Kavala werd ook nog beticht van spionage, maar wegens gebrek aan bewijs werd hij daarvan vrijgesproken.