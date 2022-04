Brugge versoepelt regels voor zonnepanelen in historische binnenstad, Dudzele en Lissewege

Wie in de Brugse binnenstad woont en graag zonnepanelen zou willen, kan dat vanaf nu aanvragen. Hetzelfde geldt voor Lissewege en Dudzele. Vroeger werden de aanvragen meestal geweigerd omdat de panelen het zicht zouden verstoren in het historische centrum van de stad en van die polderdorpen. Nu duurzame energie steeds belangrijker wordt en de prijzen voor elektriciteit stijgen, wil het stadsbestuur meer mensen de kans geven om toch over te schakelen op zonne-energie.

Zeker aan de achterkant en de zijkant van gebouwen zal je sneller toelating krijgen. Aan de voorkant blijft het verboden. Op daken die enigszins zichtbaar zijn wordt ook gevraagd om discreet te werken, met panelen in dezelfde kleur als de dakpannen, zegt schepen Franky Demon: "We vragen uitdrukkelijk om rode zonnepanelen te leggen op rode daken en bij zwarte daken te kiezen voor zwarte zonnepanelen. We hebben het laten nakijken en die verschillende kleuren bestaan. Het mag nog steeds niet zichtbaar zijn vanuit de Vesten of de parken."