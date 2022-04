Federale regering organiseert  nationale brainstorm over mogelijke hervorming van ons land 

De federale regering wil tegen het einde van de legislatuur, in 2024, een staatshervorming voorbereiden. Het echte politieke werk zal zich dus pas ten vroegste na de volgende verkiezingen afspelen. De burgerbevraging komt dan ook niet in de plaats van de klassieke partijpolitieke onderhandelingen, maar het is een voorbereiding.

"Het is de bedoeling om in een soort van nationale brainstorm ideeën te verzamelen, aanbevelingen te krijgen, suggesties te krijgen van zowel burgers, maar ook van andere groepen om ervoor te zorgen dat al die ideeën en suggesties kunnen bijdragen aan de beeldvorming over de toekomst van ons land, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.