Vrachtwagens van 35 Bulgaarse truckchauffeurs in beslag genomen in Tessenderlo: "Het zijn schrijnende toestanden"

“We gaan proberen een oplossing voor hen te zoeken, door die mensen zo snel mogelijk aan een degelijke job te helpen”, zegt Tom Peeters van de transportbond BTB-ABVV. “En als dat niet kan, moeten we proberen hen terug naar hun thuisland te brengen. Het zijn schrijnende toestanden en de chauffeurs zijn slachtoffer van een criminele organisatie. Het gaat om een bedrijf dat chauffeurs uitbuit en met Bulgaarse contracten tewerkstelt. Ze moeten wekenlang in een vrachtwagen leven en ze waren ook op het moment van de inval in hun vrachtwagen aan het slapen in het weekend, wat volgens de Europese wetgeving verboden is.”