Waarom treinen in Oekraïne tot nog toe zijn blijven rijden ondanks de oorlog (en dat nu wel eens kan veranderen)

Wat het front zelf betreft, wijst Housen op het belang van de steden Zaporezje en Marioepol. Zaporozje is voor de Russen van belang als ze willen doorstoten van zuid naar noord en voor de Oekraïeners is die stad belangrijk omdat de bruggen over de kilometers brede rivier Dnjepr nodig zijn om versterkingen naar de Donbasregio in het oosten te brengen. Tegelijk ligt hier de grootste stroomcentrale van Oekraïne die deels instaat voor de elektrische voorzieningen in het land.