91 en nog altijd het grote idool van veel beleggers: wie is beursorakel Warren Buffett? En wat is zijn geheim?

Waarom die jaarvergadering van Berkshire Hathaway zo populair is, horen we je vragen? 't Is natuurlijk niet zomaar een bedrijf, wel het vierde grootste ter wereld. Berkshire Hathaway is een conglomeraat dat belangen heeft in een groot aantal vooraanstaande bedrijven, genre Duracell, Coca-Cola of Apple. Maar de allergrootste aantrekkingskracht gaat toch uit van de topman, miljardair Warren Buffett, die er elk jaar urenlang de massa toespreekt.