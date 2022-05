Werken aan de ring rond Brugge: "Kan de hele week hinder geven"

Vanaf vandaag starten er werken in de Buiten Katelijnevest in de rijrichting van Sint-Kruis, niet zo ver van het station van Brugge. Daar komt over een afstand van een halve kilometer een nieuwe laag asfalt. Dat kan heel wat hinder veroorzaken, zegt Dirk Vanhuyse van het Agentschap Wegen en Verkeer: "Tijdens de spits, zowel 's ochtends als 's avonds, zal het verkeer over 2 rijstroken kunnen. Overdag, tussen de 2 spitsuren, zal het verkeer over 1 rijstrook moeten. Dat kan natuurlijk ernstige hinder geven."

Tijdens de werken is er een snelheidsbeperking op de Buiten Katelijnevest van 30 kilometer per uur. Deze werken duren tot en met dinsdag 3 mei. Ze kaderen in een groter geheel om de fietsinfrastructuur te verbeteren langs de Brugse ring.