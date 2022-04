Ook in West-Vlaanderen fusiegemeente in de maak: Wingene en Ruiselede willen samensmelten

Met de fusie hopen Wingene en Ruiselede sterker in hun schoenen te staan. "De lokale besturen krijgen steeds meer taken doorgeschoven van de Vlaamse en federale overheid", zegt burgemeester De Roo. "Voor grote steden, met voldoende personeel, is dat al bij al haalbaar, voor kleine gemeenten amper nog. We hebben dat goed gemerkt tijdens de coronacrisis en ook nu nog met de problemen door de oorlog in Oekraïene."

"Vooral taken die de inbreng vragen van specialisten, brengen ons in de problemen", bekent burgemeester Huys. "Als kleine gemeente is het zeer moeilijk om dat soort gespecialiseerd personeel te vinden en als ze er al zijn, dan vormen ze vaak een eenmansdienst, wat ons kwetsbaar maakt. Als dat ene personeelslid ziek wordt of opstapt, ligt de hele dienst plat."