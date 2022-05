ZNA moderniseert en vergroot kinder- en jeugdpsychiatrie op Middelheimsite in Antwerpen

"Met deze investering krijgen 138 kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen naast specifieke gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrische zorg ook infrastructuur op maat", zegt Els van Doesburg (N-VA), Antwerpse schepen voor gezondheidszorg en voorzitter van ZNA. "Door de verschillende afdelingen op één site samen te brengen kunnen we een zeer kindvriendelijke omgeving creëren in een omgeving die volledig op hun noden is ingevuld. Daarmee helpen we niet alleen deze kinderen en hun ouders, we voorkomen een spiraal aan problemen waar jongeren in terecht kunnen komen door snel in te grijpen. Investeren in kinderen is investeren in een hele maatschappij."