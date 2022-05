Warenhuisketen Inno bestaat 125 jaar: destijds een ongeziene innovatie, nu onder druk en toe aan een grondige renovatie

In de jaren die volgen krijgen de warenhuizen het moeilijk en is Innovation zijn naam niet meer waardig. De mot kruipt in het winkelconcept: de klant koopt meubels of elektronische apparaten niet langer in de grote warenhuizen in de stad. Inno is het noorden kwijt.

Daarom gooit Innovation het over een andere boeg en begint het het te focussen op kleinere en luxeproducten: parfums, juwelen, lingerie en kledij van grote merken. Het Inno-winkelconcept zoals we dat vandaag nog altijd kennen.

De cijfers liegen er ook niet om: tussen 1974 en 1997 was Inno op één jaar na verlieslatend, schreef de krant De Tijd twee weken geleden nog. Tussen 1996 en 2001 werd het personeelsbestand met 800 ingekrompen en waar de keten in Personeelsbestand met 800 ingekrompen. En waar de warenhuisketen op zijn hoogtepunt in de jaren 1950 nog 36 vestigingen telde, blijven er maar 16 meer over.

In 2001 worden de warenhuizen van Inno overgenomen door de Duitse warenhuisketen Galeria Kaufhof. Inno wordt Galeria Inno. Maar sinds de overname gaat het niet beter. Hoewel de omzet met ruim een kwart steeg, is de winst niet gevolgd.