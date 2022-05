Meer dan 300 varkens sterven in stalbrand Sint-Laureins

De brand ontstond rond 21:00 uur in een varkenshouderij in de Groenstraat. Op het domein staan 3 stallen, 2 daarvan kon de brandweer vrijwaren. Bewoners zijn er niet, het waren de buren die alarm sloegen nadat ze rook hadden opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de stal in lichterlaaie.

Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk. “De brand heeft zodanig hard huisgehouden dat we de oorzaak niet meer kunnen achterhalen”, vertelt brandweerkapitein Patrick Goossens. “Kwaad opzet wordt uitgesloten.”

Iets meer dan 300 varkens kwamen om het leven bij de brand. Het gaat om jonge dieren met een gewicht van 60 tot 70 kilogram.