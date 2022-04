Ethisch hackersbedrijf uit Aalst haalt 21 miljoen euro op

Het bedrijf Intigriti van ethisch hacker Inti De Ceukelaire uit Aalst heeft 21 miljoen euro extra op de rekening staan na een investeringsronde. Het bedrijf is eigenlijk een platform waar op dit moment al 50.000 ethische hackers in 140 landen gebruik van maken om werk te vindeb. "We checken telkens welk vlees we in de kuip hebben", zegt De Ceukelaire. "Dan brengen we die in contact met de bedrijven."