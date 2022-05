Abdij van Tongerlo is terug omgeven door water

Na enkele decennia vindt het water weer zijn weg rondom de abdij van Tongerlo. "Water is een element dat over leven en beweging spreekt. Daarom is het goed dat er rond de abdij weer water stroomt", vertelt abt Jeroen De Cuyper trots. "We bufferen ook het regenwater. De natuur, de vissen en de vogels varen er wel bij. De vesten stonden in de zomer zo goed als droog. Daarom stierven er ook veel vissen, soms wel 300 grote karpers. Ook de watervogels verdwenen. Het was niet mooi om te zien. Je kon er bij manier van spreken bijna koeien laten in grazen. Nu is het terug een natuurlijke omgeving wat aantrekkelijk is voor de bezoekers en de wandelaars in de buurt. In de zomer zorgt het water ook voor verkoeling."

Er werd ook voor gezorgd dat je weer helemaal rond de abdij kan wandelen. Ook de Lourdesgrot werd opgeknapt. "Het is een stemmig plekje uit de 19e eeuw naar een kopie van de grot in Lourdes. Mensen van de parochie zorgen voor het goede onderhoud."