Antwerpen vangt 4.000 vluchtelingen uit Oekraïne op: "Veel meer dan in andere steden"

Tijdens de gemeenteraad gisteravond haalde burgemeester De Wever uit naar de kritiek op het Antwerpse beleid, want de stad vangt veel meer Oekraïners op dan andere steden en gemeenten in het land, zegt hij. "Wij weten dat er 1972 digitale aanmeldingen zijn, en dat het ongeveer om 1,8 mensen per melding gaat. Dus we weten dat zo'n 4.000 vluchtelingen in Antwerpen op dit moment geregistreerd zijn. En er is nog een dark number dat we niet kennen."