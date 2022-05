Drie jongeren opgepakt voor brandstichting in tuinberging in Tildonk 

De brand gisterenmiddag in een tuinberging in Tildonk is aangestoken. Dat meldt het parket. Drie verdachten zijn opgepakt en hebben intussen al bekend. De brand vernielde een oude tuinberging in de kloostertuin in Tildonk, een gemeenschappelijke tuin waar groenten en fruit worden geteeld. Een deskundige gaat de asbestverontreiniging vandaag nog onderzoeken.