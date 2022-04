Politie geeft beelden vrij van acteur Alec Baldwin met pistool na fatale schietincident op set van film "Rust"

Op beelden van de eerste verklaring van Baldwin is te zien en te horen dat de acteur niet begrijpt wat er nu allemaal precies is gebeurd. Hij zegt in de eerstehulppost dat de wapenexpert op de set een wapen aan een acteur had gegeven dat alleen losse flodders bevat.



Baldwin beweert van in het begin al dat hij de trekker niet had overgehaald. Het wapen ging volgens hem plotseling af. In een andere, eerdere reactie zei de acteur dat hij dacht dat Hutchins was flauwgevallen. "Het was pas 45 minuten of een uur later dat ik me realiseerde dat er een echte kogel was afgevuurd", klinkt het.