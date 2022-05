BEKIJK - Serie over jonge miljardair die veroordeeld werd voor fraude: “Ben er zeker van dat ze eraan begon met goede bedoelingen”

Een revolutionair medisch apparaat, waarbij één druppel bloed volstaat om ziektes als diabetes of kanker op te sporen. Het was een idee van de piepjonge onderneemster Elizabeth Holmes. Ze haalde honderden miljoenen dollars op bij investeerders, maar het apparaat kwam er nooit. Holmes viel van haar voetstuk en werd veroordeeld voor fraude. Over haar leven is nu een tv-reeks gemaakt, met Amanda Seyfred in de hoofdrol.