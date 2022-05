Bezoekers 't Vondel in Halle klagen over te harde zitjes

Een jaar na de renovatie van cultuurcentrum 't Vondel in Halle zijn bezoekers ontevreden over de nieuwe tribune. Ze klagen over te harde zitjes en ongemakkelijke rugleuningen. Een jammere zaak, vindt oppositiepartij N-VA, want de tribune kostte de stad 380.000 euro. Burgemeester Snoeck heeft begrip voor de klachten. "Ik heb zelf ook vastgesteld dat de zitjes harder zijn dan de vorige", geeft hij toe. "Met de rugleuning had ik geen problemen."