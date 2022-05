Bijna 900.000 euro voor het verwijderen van graffiti in metrostations en tramstellen van MIVB

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB moet jaarlijks veel geld besteden aan het verwijderen van graffiti op hun bussen, tramstellen en stations. Ook het afgelopen jaar, 2021, was er een smak geld nodig om de verf te verwijderen. De vervoersmaatschappij betaalde vorig jaar maar liefst 875.000 euro voor het verwijderen van graffiti. De vervoersmaatschappij betreurt het dat ze zoveel geld daaraan moet uitgeven en zet dan ook hard in op preventie. "In elk voertuig hangen camera's en in onze stations hangen duizenden camera's", vertelt woordvoerder An van hamme van MIVB. "We gebruiken ook een beschermingsmateriaal dat op vensters wordt geplakt. Bovendien brengen we een speciaal product aan op de lak van de voertuigen waardoor we graffiti makkelijk kunnen verwijderen."

De graffiti laten staan, is geen optie, volgens van hamme. "Graffiti trekt graffiti aan. Alle voertuigen worden dus zo snel mogelijk gereinigd als er graffiti op staat. Zeker wanneer er haatdragende boodschappen op staan, maken we er werk van om de graffiti binnen de drie uur te verwijderen."